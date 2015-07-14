Уверенный рост на фондовых рынках США продолжился в понедельник

Вчера американские фондовые индексы показали уверенный рост — все это благодаря соглашению Греции с кредиторами и большому числу объявленных в США слияний и поглощений, о чем сообщает сегодня Bloomberg. За последние три дня Standard & Poor's 500 очень неплохо подрос, и это его лучший подъем с начала 2015 года. Лучше всех показали себя вчера акции высокотехнологичных компаний: Facebook Inc., Google Inc. и Microsoft Corp. прибавили не менее 2%, Netflix - 4%. Microsoft подросла на новости о запуске новой операционной системы Windows 10 с 29 июля, а Netflix - на сообщении о завтрашнем дроблении своих акций из расчета 7 к 1.

Индекс Dow Jones Industrial Average вчера вырос на 1,22%, Standard & Poor's 500 - на 1,11%, а Nasdaq Composite подрос на 1,48%.

Сильнее всех в списке S&P 500 в понедельник выросли акции Marathon Petroleum (почти на 7,9%). Подконтрольная ей MPLX LP собралась приобрести MarkWest Energy Partners LP за $15,8 млрд, в результате появится компания с активами в нефтяной и газовой отрасли. Акции MarkWest поднялись на 14%.

Акции Amazon.com Inc. вчера подорожали на 2,7% до нового рекорда, потому что на этой неделе инвесторы ждут обещанных компанией массовых распродаж для клиентов сервиса Amazon Prime — они, как обещает компания, должны превзойти по объемам "черную пятницу" в США.

Котировки акций Jarden Corp. выросли на 4,7%, когда появилась новость о покупке производителя одноразовой посуды Waddington Group Inc. за $1,35 млрд. Black Hills Corp. планирует купить газораспределительную группу SourceGas Holdings у инвестиционных фондов под управлением General Electric и Alinda Capital Partners за $1,89 млрд. Акции Black Hills упали на 2,4%.

Производитель автокомпонентов BorgWarner в США подорожал на 2,2%, когда прошли слухи о покупке производителя электродвигателей для автомобилей Remy International Inc. за $1,2 млрд. BorgWarner предложила $29,50 за акцию Remy — по итогам сессии котировки акций Remy действительно взлетели на 42,4% - до $29,24 за бумагу.