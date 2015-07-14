Европа вчера выросла на новостях о греческом соглашении

В понедельник, 13 июля, фондовые индексы стран Западной Европы пошли в рост, когда стало известно о том, что Греция достигла соглашения с кредиторами по плану реформ. Теперь рынок уверен, что страна получит новую финансовую помощь, пишет Bloomberg. "Приятно услышать, что Греция не скатится в пропасть, - по крайней мере, не на этой неделе", - сказал главный инвестиционный директор Cabot Wealth Management Ltd. Роб Лутс.

По итогам торгов вчера сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,97%, акции выросли почти у 90% компаний индекса. По итогам четырех торговых сессий Stoxx 600 вырос на 6,4%, а это максимальное повышение с 2011 года. Британский индекс FTSE 100 в понедельник поднялся на 0,97%, французский CAC 40 - на 1,94%, германский DAX - на 1,49%. За последние четыре рабочих дня DAX поднялся на 7,6%, CAC 40, испанский IBEX 35 и португальский PSI 20 - на 8,5% и больше, британский FTSE 100 поднялся на 4,8%.

Акции компании International Consolidated Airlines Group (появилась в результате слияния авиакомпаний British Airways и Iberia) выросли вчера на 3,4%, когда аналитики UBS улучшили рекомендации для них.

Ценные бумаги британского производителя химпрепаратов Alent Plc выросли более чем на 44%, когда вышла новость о том, что американская Platform Specialty Products договорилась о приобретении этой компании по 5,03 фунта за акцию.

Акции французского фармацевтического производителя Sanofi выросли на 2,8% после улучшения рекомендаций по ним от аналитиков Deutsche Bank. А вот акции швейцарской группы компаний DKSH Holding упали на 2,3%, когда принадлежащий ей бренд часов Maurice Lacroix выставили на продажу.