В Азии ситуация налаживается: почти все индексы выросли в понедельник

На азиатских торгах в понедельник утром фондовые площадки показали рост, акции выросли на фоне более позитивных, чем ожидалось, отчетов по внешней торговле КНР и после новостей о соглашении между Грецией и кредиторами. Японский индекс Nikkei 225 сегодня вырос на 1,57%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%, южнокорейский KOSPI - на 1,49%. А вот австралийский S&P/ASX 200 упал к концу торгов на 0,34%. Китайский индекс Shanghai Composite поднялся сегодня на 2,41%, а за три последних торговых дня он взлетел на 13% благодаря мерам, принятым властями для стабилизации фондового рынка.

Напомним, что на прошлой неделе в Китае запретили продавать акции крупным акционерам, директорам и руководителям компаний, зарегистрированных на бирже — на срок до полугода. Кроме того, Народный банк Китая с помощью крупнейших брокерских фирм увеличил ликвидность на рынке ценных бумаг, заставив их покупать акции местных компаний — в общей сложности на сумму более 120 млрд юаней.

Кстати, сегодня также стало известно, что рост объема китайского экспорта в июне превысил все прогнозы.

Позитивно отреагировали инвесторы и на новости из Греции — похоже, сегодняшнее соглашение позволит стране избежать выхода из еврозоны и откроет путь к новым детальным переговорам о третьем пакете финпомощи.

Акции китайской энергетической компании PetroChina Co. в понедельник снизились на 4,3%, банка ICBC - на 4,9%. Стоимость акций автопроизводителя Great Wall обвалилась на 13%, когда совет директоров одобрил план частного размещения акций на сумму $2,7 млрд.

Акции японской Nintendo выросли на 1,5%, когда компания сообщила о смерти своего президента Сатору Ивата. Стоимость акций Kuroda Electric подскочила на 9,1%, когда производитель электронных компонентов повысил прогноз дивидендов на этот финансовый год.