Что потерял Китай из-за недавнего падения фондового рынка?

В Китае, кажется, эффект от распродаж на фондовом рынке ушел далеко за его пределы. Месячный спад в ценах акций ставит под вопрос недавний переход страны к рыночным механизмам, а агрессивная реакция государства показала всем ограниченность его власти в китайской финансовой системе. Другие реформы могут пострадать из-за этого.

Напомним, что 9 июля Shanghai Shenzhen CSI 300 Index упал на 28% от своего пика. Но прямое воздействие было под контролем, а основные китайские акции вернулись к тем отметкам, где они были в конце марта - и они до сих пор в плюсе.

Обсуждения потерь на $3 трлн также игнорируют тот факт, что только 40% китайского фондового рынка может участвовать в свободной продаже и покупке. Остальные акции держат контролирующие акционеры - в основном государственные предприятия. Акции составляют только 9,4% богатств китайских семей, по данным Credit Suisse. Банковские депозиты и недвижимость имеют для них более важное значение.

Тем не менее, это не помешало китайским властям пойти на чрезвычайные меры, чтобы поддержать цены на акции. За последние две недели регулятор уже снизил процентные ставки, приостановил новые публичные размещения (IPO) и - самое удивительное для всех — запретил крупным акционерам и руководителям продавать акции в течение шести месяцев. Недавно крупнейшие брокеры «закачали» как минимум 120 млрд юаней ($19 млрд) в рынок — не без помощи Народного банка Китая, конечно.

Для большинства наблюдателей кажется, что чиновники почувствовали необходимость поддержать надувающийся рынок, который уже давно находится в состоянии неистовой торговли — даже фермеры и пенсионеры вкладываются в неясные акции. Власти боятся, что инвесторы будут изо всех сил стараться погасить кредиты, которые они взяли, чтобы спекулировать на акциях, и это вызовет сильный финансовый кризис. Официальный уровень долга, который достиг пика примерно в 2,3 трлн юаней, кажется, пока под контролем. Тем не менее, некоторые профессиональные игроки закладывают активы или занимают деньги в теневых банках, чтобы играть на рынках. В последние месяцы растет число компаний, которые также отдают свои акции в качестве залога.

Помимо обескураживающих распродаж и обнадеживающих покупок регуляторы также разрешили примерно 1500 компаниям с общей рыночной стоимостью около $2,8 трлн приостановить торги своими акциями.

Такие радикальные меры, как правило, делают инвесторов еще более отчаянными, толкая их к выходу из рынка. Гонконг уже усвоил этот урок в октябре 1987 года, когда биржа приостановила торги на четыре дня. Когда рынок открылся вновь, он упал на 43% в течение одного дня. В Китае распродажи коснулись облигаций и сырьевых товаров, так как инвесторы искали наличные деньги.

И, наконец, для китайских властей нет ничего необычного, чтобы попытаться поддержать рынки. Национальные и местные органы власти в последние годы вводили различные меры, чтобы остановить или вернуть вспять цены на жилье. Они также устроили "запасные выходы" для проблемных компаний, которым угрожал дефолт по корпоративным облигациям. Но фондовый рынок более заметный: даже самые лояльные лица стараются делать вид, что все хорошо, хотя цены на акции буквально взрываются в режиме реального времени.

Самой большой жертвой может стать план Китая открыть свой фондовый рынок для иностранных инвесторов. Последние события приободрили тех аналитиков, которые утверждали, что китайские акции еще недостаточно зрелые, чтобы их включить в международные фондовые индексы.

Если говорить более широко, то хаос может также приостановить или развалить все рыночные реформы страны. Китай должен был закончить либерализацию процентных ставок в этом году, чтобы распределить кредиты в соответствии со спросом и предложением, а не определять их государственными квотами. В то же время, страна смягчает контроль за движением капитала, что дает иностранным инвесторам более широкий доступ к ее финансовой системе.

Казалось бы, трудно поверить, что китайские власти позволили небольшому приступу на фондовом рынке сорвать план, который намерен был изменить вторую по величине экономику в мире. Действительно, есть вероятность того, что чиновники сделают вывод, что вмешательство в рынки бесполезно, а прежние реформы должны быть ускорены. Для правящей Коммунистической партии, однако, наиболее тревожным аспектом на фондовом рынке стало не то, что власти были вынуждены манипулировать рынком, а то, что эти усилия были настолько неэффективными. Даже если цены на акции восстановятся, этот эпизод сильно подмочит репутацию партии в плане ее экономической компетентности - у себя дома и за рубежом.