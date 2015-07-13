Фондовая Америка выросла в пятницу на 1-1,5%

В пятницу, 10 июля, американские фондовые индексы выросли к концу сессии на фоне восстановления интереса инвесторов к рисковым активам — рынок стал более уверенным, видя слабеющие кризисные проявления в Китае и первые подвижки в переговорах по Греции. Но по итогам недели индексы США изменились очень слабо: Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,2%, Standard & Poor's 500 — почти на 0,1%, Nasdaq вообще упал на 0,2%. А вот доходность американских гособлигаций подскочила до максимума за два месяца.

Последние недели участники американского рынка очень пристально следили за новостными заголовками, отмечает аналитик Prudential Financial Куинси Кросби. "В случае вакуума - когда рынки ждут корпоративных новостей - их внимание привлекают заголовки. Так что нет ничего удивительного в масштабных колебаниях после событий в Греции или в Китае перед началом очередного торгового дня в США", - сказал он.

В пятницу индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,21%, Standard & Poor's 500 вырос на 1,04%, а Nasdaq Composite вырос на 1,53%.

Акции Cablevision Systems Corporation в пятницу выросли на 7,3%, когда французский миллиардер Патрик Драи заявил, что хочет приобрести этого кабельного оператора. Бумаги American Airlines Group Inc. выросли на 3,9%, когда авиаперевозчик пересмотрел свои планы по наращиванию пассажировместимости на американском рынке и снизил среднюю стоимость билетов.

Ценные бумаги Alibaba Group Holding Ltd. подорожали на 1,6%, даже несмотря на новости о задержании топ-менеджера компании Патрика Лю по подозрениям в коррупции на прошлом месте работы. Apple Inc. подорожала в пятницу на 2,7%, так как рынок счел падение акций компании в течение предыдущих пяти сессий чрезмерным.