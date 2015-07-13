Европейские рынки закончили неделю уверенным ростом

В пятницу фондовая Европа завершила торги на подъеме. Индексы показали самое сильное двухдневное укрепление с 2011 года — рынок рос на надеждах по соглашению Греции с кредиторами. "Рынок удовлетворен тем, что правительство Греции сделало кредиторам предложение, которое народ Греции отверг на референдуме", - говорит Гильермо Эрнандес Сампере из MPPM EK в прошлую пятницу.

Так, Греция была согласна повысить НДС, налоги на рестораны, отменить льготы для островов, а также планировала сократить расходы на пенсионную систему. Фактически правительство было готово принять предложения европейских партнеров, которое отвергли греки на референдуме.

По итогам торгов в пятницу сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос на 2%. Британский FTSE 100 поднялся на 1,4%, германский DAX - на 2,9%, французский CAC 40 - на 3,1%. Фондовые индексы Италии, Португалии и Испании прибавили больше 3%.

Самое большое движение вверх показали банки: итальянский Banca Monte dei Paschi di Siena SpA и французский BNP Paribas SA поднялись более чем на 4%. Акции норвежского банка DNB ASA поднялись на 4,1% благодаря сильной отчетности.

Кроме того, акции британской InterContinental Hotels Group Plc (IHG) выросли на 3,1% на новостях о продаже пятизвездочной гостиницы в Гонконге InterContinental Hong Kong за $938 млн.

Котировки акций горнодобывающих компаний BHP Billiton Plc и Rio Tinto Group также выросли в пятницу - соответственно на 1,8% и 0,4%.