Заседание Еврогруппы по Греции завершилось безрезультатно

Совещание Еврогруппы по Греции, которое длилось около десяти часов, завершилось безрезультатно. Совет министров финансов стран зоны евро вновь соберется в воскресенье.

Девятичасовые переговоры Еврогруппы о предоставлении Греции новой программы займа завершились без результата. 12 июля днем министры финансов должны представить свое решение по Афинам саммиту ЕС. Они должны либо рекомендовать запустить третью программу помощи Греции, либо признать, что Греция не в состоянии даже в отдаленной перспективе выплатить свой долг.

Как подчеркнул министр финансов Мальты Эдвард Шиклуна, окончательное решение по Греции будет принимать саммит ЕС. "Состоялась насыщенная дискуссия, решение будут принимать главы государств уже сегодня .

Ранее международные кредиторы поддержали план реформ Греции, заявив, что он может стать базой при подготовке третьей программы помощи. Документ предусматривает проведение пенсионной реформы, масштабной приватизации инфраструктурных объектов, и выборочное повышение налогов. Эти меры, по мнению Афин, помогут избежать настоящего дефолта.