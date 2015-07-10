«Тройка» оценивает план греческих реформ. Syriza, похоже, не оценила.

Греческие кредиторы оценивают предложения, сделанные сегодня ночью правительством Алексиса Ципраса. В ночь с четверга на пятницу Греция представила кредиторам окончательный, 13-страничный вариант своего плана по реформированию экономической политики и сокращению бюджета. Скорее всего, этот документ определит будущее страны внутри европейского валютного союза.

Некоторые лидеры стран еврозоны уже высказали оптимистичный взгляд на ситуацию. Тем не менее, перед сторонами стоит важный вопрос об уровне списания долгов, о котором нужно договориться, прежде чем рассматривать любую новую спасительную сделку. Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ обещали направить свои оценки греческих предложений в субботу, накануне решающей встречи Еврогруппы. Эта оценка будет также принимать во внимание и последние запросы Греции относительно реструктуризации долга.

Йерун Дийссельблум, который сейчас председательствует на заседаниях министров финансов еврозоны, назвал последние предложения Греции «обширным текстом», но добавил, что качество планов пока не определено. «В любом случае, нам нужно принять важное, далеко идущее решение. Так что давайте делать это осторожно».

Французский президент Франсуа Олланд заявил: «Предоставленная программа серьезная и заслуживает доверия». Итальянский премьер Маттео Ренци сказал, что он был «более оптимистичен» по поводу сделки, чем раньше, но добавил, что в конечном итоге соглашение не будет «радикально отличаться» от того, что кредиторы предложили Афинам 15 дней назад.

The Wall Street Journal, журналисты которой ознакомились с копией плана, пишет, что, согласно предложениям, налоговая система Греции будет изменена, увеличив доход страны на 1% ВВП в год. Реорганизация пенсионной системы призвана сэкономить примерно столько же, сколько и в прошлом году. Обе этих цели соответствуют требованиям других стран еврозоны и МВФ.

Греция согласилась повысить НДС, увеличить налог на рестораны до максимума — 23% и поэтапно ликвидировать налоговые льготы для фирм, расположенных на греческих островах.

Реформа пенсионной системы предполагает отменить дополнительные выплаты для беднейших пенсионеров. Это произойдет в период с марта 2016 года по конец 2019.

Алексис Ципрас призвал своих коллег по партии Syriza поддержать его предложение. Важно, что «Syriza — парламентская группа, которая должна остаться единой». Однако, например, министр энергетики Греции, Панайотис Лафазанис, сказал, что предложения несовместимы с программой партии Syriza. Более того, они прямо противоречат результатам референдума, проведенного в Греции в минувшее воскресенье. Заметим, перед референдумом Ципрас призывал сограждан не соглашаться с международными кредиторами — видимо, для того, чтобы чуть позже согласиться с ними самому.

Сегодня станут известны результаты голосования в греческом парламенте.