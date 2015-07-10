Фондовые индексы Старого Света растут в пятницу

Фондовые индексы Европы растут в пятницу: инвесторы испытывают серьезные надежды на то, что Греция удержится в составе еврозоны, а фондовый рынок Китая завершил коррекцию.

К 13.21 DAX прибавил 1,75%; FTSE 100 вырос на 0,97%; CAC 40 подскочил на 2,33%. Периферические индексы вздохнули с облегчением. Испанский IBEX 35 прибавил 2%; итальянский FTSE MIB вырос на 1,83%. Сводный индекс крупнейших предприятий еврозоны прибавил 1,7%.

Греция представила свои предложения по экономическим реформам и попросила новый пакет помощи от кредиторов на сумму 53 млрд евро. В пятницу и субботу министры финансов еврозоны и греческий парламент выскажут свою точку зрения по этому поводу. По предварительной информации, греческое правительство согласились на все условия, которые выставили кредиторы — и против которых проголосовал народ Греции с подачи Алексиса Ципраса в воскресенье.

Всплеск цен зафиксирован в банковском секторе, особенно на юге Европы. Unicredit, Intesa Sanpaolo и Natixis прибавили примерно по 4%.

Автопромышленный сектор тоже вырос: Peugeot Citroen и Renault выросли на 3%. Появились новости о том, что бразильское правительство заявило о планах увеличить импорт автомобилей — этот рынок рассматривается европейскими производителями как один из перспективных.

Акции IAG выросли после того, как Ryanair согласился продать ей 29,8% своих акций ирландского авиаперевозчика Aer Lingus.