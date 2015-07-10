Надежды по Греции толкают евро вверх

Евро вырос к доллару до десятидневного максимума на надеждах о том, что Греция в последний момент урегулирует свои споры с международными кредиторами. К 10.35 EURUSD прибавила уже 0,75% и торгуется на отметке 1,1120.

К иене единая валюта прибавила 1,33% до 135,69, к фунту — 0,38% до отметки 0,7202.

Иена и швейцарский франк, валюты, которые играют роль убежища во время беспорядков на финансовых рынках, утратили сегодня свои позиции по отношению к большинству своих коллег: инвесторы снова возвращаются к привычным активам в результате греческих надежд и отскока китайского фондового рынка. USDJPY выросла на 0,65% до 122,12.

Однако рост евро нельзя назвать уверенным и сильным. Многие на рынке надеются наконец на сделку, но есть и большая степень осторожности среди инвесторов: если даже в выходные будет заключена сделка, то евро все равно будет ограничен глобальной ситуацией. К примеру, программа QE, о которой на фоне греческих проблем забывают аналитики, ограничивает способность роста единой валюты. Кроме того, сегодня Джанет Йеллен расскажет об экономических перспективах США. От ее речи инвесторы ждут намеков на то, когда же в итоге будет увеличена процентная ставка ФРС. «Орнитологическая» направленность риторики Йеллен окажет сильное влияние и на единую валюту в том числе.