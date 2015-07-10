Положительная динамика наблюдалась вчера на американских фондовых рынках

В четверг торги в США прошли вполне позитивно, фондовые индексы по итогам сессии выросли — рынок меньше стал переживать насчет ситуации на китайском рынке акций, пишет Bloomberg. Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов вырос вчера на 0,19%, Standard & Poor's 500 - на 0,23%, а Nasdaq Composite поднялся на 0,26%. Оптимизм трейдеров немного поубавился ближе к концу торгов в ожидании новостей из Греции.

Уже после закрытия рынков стало известно, что Греция направила свой план реформ еврогруппе, тем самым сделав шаг навстречу кредиторам по многим вопросам. В частности, правительство согласилось провести серьезные реформы пенсионной системы и рынка труда.

"Каждый раз, когда торговая сессия подходит к концу, рынок сбавляет обороты, поскольку трейдеры начинают беспокоиться о том, что может произойти ночью, - говорит управляющий Warren Financial Services & Associates Inc. Рэнди Уоррен. - Будет ли Греция вновь в центре новостей? Или Китай? Опасений относительно того, что может случиться, очень много".

Новости из Китая и Греции в середине недели отвлекли внимание трейдеров от отчетов по американской экономике и от монетарной политики Федрезерва. Однако, протокол июньского заседания ФРС показал, что руководители американского ЦБ уже тогда решили дождаться дополнительных сигналов о росте экономики США, прежде чем начинать повышение ставок.

Сегодня глава ФРС Джанет Йеллен выступит в Кливленде с прогнозами по экономике США. Участники рынка надеются, что ее заявления дадут возможность понять, изменились ли планы регулятора в отношении подъема ставки. Кроме того, сезон корпоративной отчетности только начался, поэтому на фондовые рынки могут повлиять какие-то неожиданные результаты компаний. На следующей неделе итоги прошлого квартала опубликуют банки JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo.

7 из 10 основных отраслевых групп S&P 500 показали рост по итогам вчерашней сессии, в лидерах роста были финансовые компании, здравоохранение и компании, ориентированные на потребительский сектор. Акции Citigroup, Comerica и JPMorgan Chase подорожали примерно на 1%. Акции американской сети аптек Walgreens Boots Alliance выросли на 4,2%, потому что ее результаты за II квартал превзошли ожидания. Цена акций Procter & Gamble упала на 0,4%, когда прошла информация о продаже Coty Inc. части бизнеса по выпуску товаров для красоты. Сделка оценивается в $12,5 млрд, Coty купит у P&G 43 бренда. Акции Coty упали на 4,7%.