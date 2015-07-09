Антимонопольные органы ЕС обвиняют MasterCard в завышении стоимости услуг

В четверг ЕС предъявил официальное обвинение MasterCard Inc, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства блока. Сервис пластиковых карт, согласно обвинению, искусственно завышает стоимость платежей.

Обвинению предшествовали два года расследований. Это очередной шаг в серии судебных баталий между ЕС и американскими сервисами пластиковых карт. Параллельно продолжается расследование ЕС относительно тарифов Visa Inc.

В случае признания вины карточного сервиса, штраф может составить до 10% мирового годового дохода MasterCard ($ 950 млн), а бизнес-практика компании может в корне измениться.

На повестке дня — трансграничные сборы по дебетовым и кредитным картам. Они взимаются с потребителей при совершении покупки за границей страны, в которой была выпущена карта. Сборы эти широко варьируются в пределах ЕС: в Нидерландах они меньше 0,2%; в Польше — более 1,5%. По мнению Еврокомиссии, правила MasterCard не позволяют банкам предлагать ритейлерам более низкие межбанковские комиссии. Это нарушает правила свободной конкуренции между банками.