Европейские индексы идут вверх: Греция внесла свои предложения

Сегодня фондовые индексы Старого Света идут вверх. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что представил кредиторам предложения реформ, но «конкретные планы» появятся в ближайшие два — три дня.

К 13.39 мск DAX прибавил уже 0,31%; FTSE 100 вырос до 0,62%; CAC 40 увеличился на 0,64%. В плюсе и периферические индексы: IBEX 35 выше на 0,20%; FTSE MIB – на 0,96%.

Ципрас сообщил законодателям в Европарламенте, что Греция представила убедительные предложения по реформированию, в надежде на получение финансирования, которое удержит страну на плаву. Речь премьер-министра послужила вербальной интервенцией, положительно оцененной рынками.

В пятницу лидеры еврозоны ждут от Греции детального плана, а в воскресенье состоится саммит всех 28 стран-членов Европейского Союза, на котором лидеры государств решат, будут ли приняты планы Греции и стоит ли предоставлять стране новые кредиты.

Вероятнее всего, если сделка не будет заключена — Грецию ждет процедура выхода из еврозоны. ЕЦБ заявил о том, что поддержит на плаву греческие коммерческие банки — но только до воскресенья.

Слегка повлияли на котировки европейских акций и внутрикорпоративные новости. Так, известие об отставке генерального директора Barclays, Энтони Дженкинса, позволило акциям британского банка вырасти на 3%. Хорошо показали себя нефтегазовый и медицинский сектора. Seadrill прибавила 6,4%.