Азиатский фондовый рынок ушел в среду в красную зону

Опасения по поводу широкой распродажи в Китае в среду отправили фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского океана вниз. Высокая волатильность и нестабильность китайских фондовых площадок оказали влияние на торги по всему региону.

Shanghai Composite продолжает свою чудовищную по скорости коррекцию. Сегодня он потерял 5,91%. Регулятор китайского рынка ценных бумаг предупредили о «панических настроениях». Инвесторов пугают новости о том, что более 600 компаний направили на биржи запросы о приостановлении торгов своими бумагами, в том числе и с листингом в Гонконге. Снизились котировки большинства голубых фишек Китая, даже на фоне растущей государственной поддержки и новостей о том, что государственные инвесторы покупают акции финансовых тяжеловесов и нефтяных гигантов. Bank of Communications отступил на 10%, Sinopec тоже попрощался с 10% капитализации, PetroChina снизилась на 8,5%.

Hang Seng снизился на 5,84%. Гонконгский индекс испытал давление от своего шанхайского коллеги. Многие из китайских инвесторов торгуют еще и на гонконгской бирже, поэтому ценные бумаги здесь чувствительны к тому, что происходит в Шанхае и Шэньчжене. Волатильность в Гонконге ниже, но настроения тоже не самые оптимистические. Брокерские компании — в числе лидеров падения: к примеру, CITIC Securities Everbright снизился на 10%.

Nikkei потерял 3,1%. Японский индекс упал до семинедельного минимума. Сильнее всего пострадали компании, которые в своей торговле сильно зависят от материка. Komatsu снизилась на 5,8%; Hitachi Construction Machinery отступила на 4%. Nissan Motor опустилась до самого низкого уровня с 20 февраля, потеряв сегодня 6,6%. Причиной стали многострадальные подушки безопасности Takata.

S&P/ASX 200 понизился на 2%. Здесь царит уныние среди горнодобывающих и нефтяных компаний: цена на сырье упала и утянула за собой Fortescue Metals (-6,2%), BHP Billiton и Rio Tinto (по - 3% каждый). Падение цены на нефть поспособствовало снижению Santos (-3,3%) и Woodside Petroleum (-2,9%). В ответ на хаос на китайском рынке упал и австралийский доллар: он дошел до шестилетнего минимума к американцу, и на 13.14 мск AUDUSD торгуется на отметке 0,7412.