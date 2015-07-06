Фондовая Азия закончила понедельник в миноре, кроме Китая

Азиатские инвесторы сегодня стремились найти безопасное убежище для своих капиталов после того, как греческий референдум продемонстрировал несогласие греков с условиями международных кредиторов. Поэтому фондовая Азия сегодня торговалась преимущественно в красной зоне, если не считать Китая. Китайские власти предприняли ряд беспрецедентных мер, чтобы остановить обвал своего фондового рынка.
Впрочем, аналитики предполагают, что снижение азиатских индексов долго не продлится: это просто отскок, сиюминутная реакция на греческие события.
Shanghai Composite закрылся в плюсе на 2,4%. Основные кредиторы, Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China, поднялись на максимально допустимые 10% каждый. Внезапный рост материкового индекса эксперты рынка связывают с рядом мер поддержки, введенных Пекином в минувшие выходные. Здесь будет отменен ряд IPO, а Народный Банк Китая одобрил среднесрочные кредиты для коммерческих банков более чем на 250 млрд юаней для поддержки достаточной ликвидности. Топ-21 крупнейших брокерских компаний Китая в субботу заявили, что инвестируют не менее $19,3 млрд, чтобы помочь стабилизировать фондовые рынки страны. Напомним, индекс Shanghai Composite обвалился с середины июня почти на 30%. Эксперты рынка предполагают, что падение на этой неделе все-таки продолжится, но темпы его существенно замедлятся.
Hang Seng упал на 3,10%, достигнув почти трехмесячного минимума: здесь инвесторы, как и во всем мире, боятся неопределенности по греческой ситуации.
Nikkei просел на 2,1%, оказавшись у недельного минимума. Экспортно-ориентированные компании, которые составляют основную долю токийского индекса, потеряли в котировках из-за усиления иены. Автопроизводители — Honda, Suzuki Motor и Nissan — потеряли от 1,8 % до 3,3%. Sony и Panasonic подешевели более чем на 2% каждая. Toshiba упала на 2,7% на новостях о том, что независимый аудит ее бухгалтерской отчетности показал больше нарушений, чем ожидалось ранее.
Крупные потери понес банковский сектор. Mizuho Financial и Sumimoto Mitsui Financial Group потеряли более 3% каждый.
S&P/ASX 200 продолжает падать, потеряв сегодня 1,1%. Среди наиболее пострадавших компаний — горнодобывающий и нефтяной сектор (цены на сырье продолжают падать). BHP Billiton и Rio Tinto упали на 2% каждый. Oil Search и Santos подешевели на 4% и на 3,4% каждый.
Нисходящий тренд не поддержали только компании по добыче золота. Evolution Mining выросла на 7,4%, Newcrest Mining подорожала на 2,6%.
Kospi потерял 2,4%. Южнокорейский индекс снизился на распродаже ценных бумаг брокерских компаний. Daewoo Securities подешевела на 7,4%; Samsung Securities и Mirae Asset Securities ушли вниз на 5% каждая.
«Голубые фишки» тоже пострадали: Samsung Electronics подешевела на 3%. Hyundai Motors потеряла 1,5% котировок.