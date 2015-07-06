Фондовая Азия закончила понедельник в миноре, кроме Китая

Азиатские инвесторы сегодня стремились найти безопасное убежище для своих капиталов после того, как греческий референдум продемонстрировал несогласие греков с условиями международных кредиторов. Поэтому фондовая Азия сегодня торговалась преимущественно в красной зоне, если не считать Китая. Китайские власти предприняли ряд беспрецедентных мер, чтобы остановить обвал своего фондового рынка.

Впрочем, аналитики предполагают, что снижение азиатских индексов долго не продлится: это просто отскок, сиюминутная реакция на греческие события.