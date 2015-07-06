Греческий вопрос надавил на фондовые индексы Европы

Начало европейских фондовых торгов в понедельник было не самым оптимистичным. Итог греческого референдума уронил котировки акций по всей Европе. К 11.51 мск DAX потерял 1,18%; CAC 40 — 1,34%; FTSE 100 – 0,54%. Периферические индексы несут более серьезный урон из-за риска «инфицирования» соседскими проблемами. Испанский IBEX 35 снизился на 1,77%; FTSE MIB опустился с начала торгов уже на 2,79%.

Французские, итальянские и испанские банки отреагировали на греческие события дружным падением. BMPS и Banco Popolare снизились более чем на 3,5%; BNP Paribas потерял 2%.

Однако самым большим неудачником из компаний, входящих в Stoxx Europe 600, стал Rolls-Royce. Прогноз прибыли компании на текущий и на 2016 год существенно понизился, и поэтому акции компании рухнули на 9%.

Все внимание европейских инвесторов пристально приковано к Греции: 61% греков проголосовали против предложений кредиторов по реформированию страны. Голосование вызвало сильную неопределенность на европейских финансовых и фондовых рынках. Сегодня вероятность выхода Греции из еврозоны велика, как никогда раньше. Греческий фондовый рынок закрыт в понедельник, равно как и банки страны. Непонятно, сохранит ли ЕЦБ свою программу чрезвычайного предоставления ликвидности греческому кредитному сектору. Сегодня ожидается встреча руководства европейского регулятора.

Однако эксперты рынка говорят, что реакция на греческий кризис не такая сильная, какой могла бы быть. Они характеризуют ее как приглушенную и до сих пор сомневаются в том, что Grexit вызовет серьезный кризис в регионе. По словам многих аналитиков, фондовый и валютный рынок еврозоны серьезно защищены от крупных потрясений.