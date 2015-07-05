В Греции закончилось голосование на референдуме по условиям соглашения с кредиторами

В Греции завершилось голосование на референдуме по условиям соглашения с кредиторами. Избирательные участки работали с 07:00 мск до 19:00 мск.Экзит-поллы не проводились, так как они не предусмотрены регламентом. Как отмечают греческие телеканалы, в стране просто нет опыта проведения опросов проголосовавших на выходе с участков для голосования. Последний раз греческий народ таким образом выражал свою позицию в 1974 году.

Министр внутренних дел и административной реформы Никос Вуцис сообщил, что первые предварительные итоги подсчета голосов будут оглашены примерно после 20:30 мск.

Предложения кредиторов

На референдуме грекам предстояло ответить на вопрос, принять ли правительству проект соглашения, представленный Еврокомиссией, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом на заседании Еврогруппы 25 июня.Документ кредиторов состоит из двух частей - "Реформы для завершения текущей программы" и "Предварительный анализ устойчивости долга". Вопрос о пребывании Греции в еврозоне на референдум не выносился. Однако иностранные наблюдатели считают, что народ, по сути, выбирал между сохранением евро и возвратом к национальной валюте - драхме.

Предложения кредиторов содержат три основных блока. Во-первых, масштабная налоговая реформа, включающая пересмотр системы сбора налога на добавленную стоимость (с его повышением по многим категориям товаров), увеличение корпоративного налога, введение ряда новых и повышение действующих сборов, в частности, на предметы роскоши и яхты, исключение отдельных льгот, в том числе субсидий фермерам на горючее.Второй и самый проблемный раздел - это пенсионная реформа, которая нацелена на поэтапное упразднение действующей в настоящее время чрезвычайно сложной системы, разрешающей разным категориям граждан досрочный выход на пенсию, начиная с 53-55 лет. С 2022 года эта система должна исчезнуть и единый пенсионный возраст для всех составит 67 лет или 62 года при наличии трудового стажа в 40 лет. Надо отметить, что именно эти сроки действуют в Греции и сегодня, однако мало кто дорабатывает до 67 лет, пользуясь многочисленными пенсионными льготами.

Третьим ключевым разделом предложений кредиторов была масштабная реформа рынка труда, а также системы зарплат в госсекторе, подразумевавшая, в частности, введение единой системы оплаты труда.