Фондовая Европа завершила ростом торги в среду

По итогам торговой сессии вчера фондовые индексы стран Западной Европы существенно выросли на ожиданиях позитива по греческому вопросу. Однако, рост немного замедлился в конце торгов, когда премьер-министр Греции Ципрас вновь призвал греков высказаться против предложений кредиторов на референдуме 5 июля. В своем обращении на ТВ он подчеркнул, что на голосовании не ставится вопрос о членстве страны в еврозоне. "Нет" не означает разрыв с Европой, "нет" означает возврат к общеевропейским ценностям", - уверен премьер.

В среду сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 подрос на 1,51%. Британский FTSE 100 вырос на 1,24%, французский CAC 40 - на 1,94%, германский DAX - на 2,15%.

Рано утром Financial Times сообщала, что Ципрас готов принять почти все условия кредиторов, выставленных в выходные. Издание даже опубликовало письмо, которое премьер отправил в Еврокомиссию, ЕЦБ и МВФ.

"Если стороны (кредиторы и греческое правительство) решат, что есть место для переговоров, то рынки пойдут вверх. Рост на 1% - это восстановление после падения в предыдущие дни, а остальное - это реакция на новые предложения. В конечном итоге Греция останется в еврозоне", - считает главный инвестиционный директор R&A Research & Asset Management AG Отто Васер.

Самый сильный подъем вчера показали автопроизводители в Stoxx 600. Так, акции Daimler AG и Volkswagen AG выросли более чем на 3%. Курс акций Airbus Group SE вырос на 3,7% благодаря полученному в Китае заказу на поставку 75 самолетов A330 стоимостью $18 млрд.

Котировки Commerzbank AG выросли на 2,7%, когда банк объявил о продаже Oaktree Capital Group и JPMorgan Chase & Co. пакета кредитов в сфере коммерческой недвижимости на сумму 2,9 млрд евро.