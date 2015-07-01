Нефть падает. На "медведей" играют перенасыщение и греческий дефолт

1 июля нефть колеблется на границе 63 долларов за баррель, периодически уходя еще ниже. К 16.50 мск августовский фьючерс на Brent стоит 62,92 доллара, WTI c поставкой в августе — 58,22 доллара. Падение произошло после того, как Греция ушла в состояние технического дефолта по своим долгам перед МВФ, а производство в США и ОПЕК достигло новых максимумов.

Нефть попала под давление неожиданного прироста запасов нефти в США и перспектив роста экспорта иранского сырья. Аналитики сообщают, что рынок буквально наводнен нефтью ОПЕК, а если ядерные переговоры с Тегераном увенчаются успехом, то возникнет и угроза дополнительного перенасыщения рынка за счет иранской нефти. Напомним, сейчас идут переговоры в Вене, которые продлены до 7 июля: ведущие мировые державы и Иран договариваются о ядерной программе Тегерана.

Дополнительный фактор риска — Греция. В случае ее выхода из еврозоны может пострадать экономика Старого Света, а следовательно — снизится спрос на всё, включая энергоносители. Однако эксперты более сосредоточены всё-таки на Вене, нежели на Афинах. Окончательный перевес в «медвежью» сторону произошел после того, как запасы сырья в США выросли на 1,9 млн баррелей за последнюю неделю, хотя ожидалось, что они сократятся.

Во вторник стало известно, что июньская добыча в странах ОПЕК выросла до трехлетнего максимума в 31,60 млн баррелей в сутки.