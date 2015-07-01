Европейские фондовые индексы идут вперед: Греция почти на всё согласна

Сегодня европейские фондовые площадки двигаются вверх. К 15.31 мск DAX вырос на 2,42%; FTSE 100 прибавил 1,42%; CAC 40 окреп на 2,48%; сводный индекс «голубых фишек» Европы Euro Stoxx 50 прибавил 2,55%. Отличную динамику показывает и периферия Европы: IBEX 35 увеличился на 1,86%; FTSE MIB — на 2,56%.

Акции и облигации еврозоны подскочили после того, как Греция просигнализировала о своей готовности согласиться с большей частью требований международных кредиторов по сокращению расходов. Появляется шанс сохранить экономику страны на плаву. Есть надежда на то, что переговоры пройдут в ближайшие пару дней, и коллапса не случится. Новость о том, что Еврогруппа снова проведет сегодня телеконференцию по греческому вопросу, показала, что драма еще далека от окончания.

Впрочем, есть и скептики: Вольфганг Шойбле, министр финансов Германии, заявил, что оснований для серьезных переговоров с Грецией на данный момент по-прежнему нет, и что новое предложение Ципраса «не внесло никакой ясности в вопрос».

Чуть позже сегодня греческий премьер выступит перед нацией. Чего ждать от этого обращения — пока непонятно. Объявит Ципрас об отмене референдума или о сложении своих полномочий, попросит граждан туго затянуть пояса или расскажет о своих дальнейших планах — от эксцентричного греческого лидера можно ожидать чего угодно.

Влияет на рынки и ЕЦБ: многие ждут ответа, оставит ли он программу чрезвычайной поддержки ликвидности греческих банков. Когда в определенный момент появилась надежда на то, что не всё еще пропало, Италия, Испания, Португалия и Ирландия (еще четыре сильно закредитованных коллеги Греции по кризису несколько лет назад) продемонстрировали рост рынка своих облигаций.