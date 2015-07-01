Греция согласна выполнить требования кредиторов

Такое заявление сделали иностранные эксперты, ссылаясь на письмо премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, отправленного главам Еврокомиссии, МВФ и ЕЦБ вчера вечером. Как сказано в письме, Греция примет все условия кредиторов, которые были выдвинуты в прошлые выходные, но с небольшими изменениями. Как ожидается, это может послужить основой для предоставления нового пакета помощи в ближайшие дни.

В письме Ципрас просит продлить программу финпомощи в объеме 29,1 млрд евро. "Я хотел бы попросить ваше правительство пересмотреть позицию по данному вопросу и поддержать пересмотр запроса Республики Греция к министрам финансов еврозоны о продлении программы помощи, с тем чтобы ответить на него положительно", — пишет Ципрас. Он отмечает, что это решение поспособствует достижению взаимовыгодного соглашения с кредиторами и возобновит рост экономики Греции в составе еврозоны.

Греческое правительство примет все реформы в налоговой системе, кроме одной — Ципрас просит сохранить специальную 30% скидку для греческих островов, многие из которых располагаются далеко и есть сложность в снабжении их товарами и ресурсами.

В пенсионной реформе Ципрас просит отсрочить меры по переходу к 67-летнему пенсионному возрасту до октября 2022 года, а не вводить их моментально. Кроме того, в письме есть просьба продлить сроки "налога солидарности", из которого поддерживается 20% неимущих пенсионеров, — до 2019 года.

Прежде в МВФ подтвердили, что Греция обратилась с просьбой продлить выплаты по кредитам. Министры финансов еврозоны должны обсудить новое предложение Ципраса сегодня днем.