Mango Solutions, ведущая компания по обработке научных данных, расположенная в Европе и с офисами в Великобритании и Китае, рада объявить, что она - одна из организаций-основателей недавно созданного Консорциума R.

Консорциум R был сформирован многими заинтересованными технологическими фирмами, включая Microsoft, Oracle и HP во главе с некоммерческой организацией Linux Foundation,

Язык R используется статистиками, аналитиками и учеными для исследования данных. Это - свободный язык программирования с открытым исходным кодом как для статистических вычислений, так и обеспечения интерактивной среды для анализа, моделирования и визуализации данных. Консорциум R дополнит работу R Foundation, некоммерческой организации, расположенной в Австрии, которая поддерживает язык. Консорциум R сосредоточится на обучении пользователя, а также на других проектах помощи пользователям R и сообществам разработчиков.

Mango Solutions Ltd обеспечивает комплексные решения для анализа, консультацию, обучение и разработку приложений для некоторых крупнейших компаний в мире. Основанная и базируемая в Великобритании в 2002, компания предлагает многие услуги и продукты для изучения данных, включая проверку программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Mango Solutions сказало: “Манго помогало клиентам продвигать R в коммерческом климате больше десятилетия. Консорциум R делает жизненный шаг вперед, позволяя большему количеству предприятий принять эту превосходную технологию, и Манго горд и взволнован тем, что включился в эту захватывающую новую главу как член-учредитель.”

Другие компании и организации - учредители Консорциума R, включают R Foundation, RStudio, TIBCO Software Inc., Alteryx и Ketchum Trading.

Пользовательское сообщество R взаимодействует с локальными группами пользователей, организованными во всем мире. Консорциум R будет работать с этим пользовательским сообществом и R Foundation, чтобы усилить и фокусировать воздействие этого глобального сообщества на продвижении проекта для всех пользователей и разработчиков, включая увеличение на миллионы в ближайшие годы.

“Это - большая возможность использовать мощность процветающего пользовательского сообщества R во всем мире и продвижения языка R для всех” сказал Джон Чемберс от имени Совета R Foundation. “Консорциум R окажет жизненную поддержку финансирования для разработки и обслуживания R, доказанной послужным списком Linux Foundation по продвижению крупномасштабных сообществ. Мы надеемся работать с обеими организациями”.