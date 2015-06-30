Ципрас рассказал грекам, что будет после референдума

И вновь в центре внимания всех новостей - Греция. Политики и инвесторы не просто боятся греческого референдума, но они боятся и самого Ципраса — кто знает, чего еще от него ожидать? Издание «Вести-Экономика» рассказывает о том, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил недавно грекам во время выступления на телевидении и на митинге.

В первую очередь, Алексис Ципрас сообщил, что он и его партия примет любой выбор греков. Но если большинство решит согласиться с требованиями кредиторов, то Ципрас и его правительство отправятся в отставку. Ответ "да" на референдуме, по мнению премьер-министра, лишит власти не только социалистов, но и вообще всех греков.

Агентство Reuters, ссылаясь на государственное телевидение Греции (чьё вещание в полном объеме восстановила Сириза, а также вернула журналистам рабочие места и увеличила финансирование), приводит прямой ответ премьера на вопрос о его дальнейших действиях, если итог референдума окажется неудовлетворительным. "Если народ Греции хочет продолжать вечно затягивать пояса, что в итоге лишит нас возможности когда-либо встать с колен, мы проявим уважение к такому выбору, но уже не мы будем действовать по такому плану", - заявил Ципрас.

Другими словами, партия будет вынуждена признать провал своей программы и победу "тройки", а кабинет Алексиса Ципраса отправится в отставку, затем будут досрочные выборы. До этого момента многие эксперты сильно сомневались в таком сценарии, веря в то, что премьер-министр будет до последнего держаться за свое место вне зависимости от исхода референдума.

Конечно, в случае провала референдума правительство добровольно уйдет в отставку, что снизит риск социальных волнений. Но вот стабильности (особенно — финансовой) в Греции не будет еще долго. Пока новые власти получат доверие, пока выстроят новые планы выхода из кризиса, начнут переговоры с кредиторами — пройдет уйма времени.

Кстати, во время своего выступления Ципрас сделал важное заявление: он сказал, что никто не выгоняет Грецию из еврозоны: "Я не думаю, что их план заключается в том, чтобы выгнать Грецию из еврозоны. Скорее, они хотят доказать, что в Европе не может быть других точек зрения и другой политики", - сказал он.

В конце Ципрас сказал, что он верит в возможность сделки, а его "телефон всегда включен". Посмотрим, чем закончится сегодняшний день в Греции, ведь 30 июня — последний срок, когда страна должна выплатить очередной долг в МВФ. По многим прогнозам, сделать она этого не сможет.