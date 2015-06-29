Азиатские фондовые индексы снизились в понедельник

Страхи греческого дефолта и турбулентности на основных мировых рынках повлияли сегодня на азиатские фондовые индексы. Все основные индикаторы АТР потеряли не менее, чем 1,25%, а на китайские акции повлияли еще и внутренние новости.

Shanghai Composite снизился еще на 3,3%. Коррекция индекса не подает никаких признаков торможения, несмотря на то, что Народный Банк Китая снизил базовые ставки по кредитам до 4,85%, а по годовым депозитам — до 2%. Сокращение ставки последовало за обрушением шанхайского индекса в пятницу, на 7,4%. Сегодня он потерял еще 3,3%. За последние две недели коррекция Shanghai Composite составила 20%. На общем фоне эксперты рынка не видят такого же сильного ослабления, как во время кризиса 2008 года. Для поддержки акций открыты широкие возможности внутри страны, но на них оказывает влияние международная ситуация. Есть все явные признаки того, что правительство серьезно заботится о стабильности экономики и фондового рынка. Однако, тем не менее, Народный Банк Китая не смог устранить действующие колебания фондового рынка. Аналитики рынка ждут следующих шагов от правительства.

Индекс Hang Seng потерял 2,68%. Legend Holdings, производитель материнских плат для Lenovo Group, показала очень скромный дебют на рынке. Между тем, этого IPO на рынке ждали как одного из крупнейших за последнее время. На этом фоне почти 5% потеряли ценные бумаги Lenovo Group.

Nikkei потерял 2,88%. Сегодня многие валютные инвесторы бегут в относительно спокойную иену на фоне событий в Греции, поэтому она растет. Это традиционно давит на акции экспортеров, а они, в свою очередь, уводят вниз национальный фондовый индекс. На настроения давили и внутренние данные. Промпроизводство в Японии в мае снизилось на 2,2%. Это гораздо хуже, чем консенсус-прогнозы: предварительно падение оценивалось на 0,8%. Среди подешевевших компаний были, как сказано выше, в первую очередь, экспортеры. Особенно пострадали автопроизводители. Suzuki Motor потеряла 4,3%; Toyota Motor и Honda похудели на 2%. Кредитный сектор тоже отступил: Nomura Holdings потеряла 2%.

S&P/ASX потерял 2,2%. Острые потери потерпел банковский сектор и «голубые фишки». Сейчас индекс находится на пятимесячном минимуме. BHP Billiton упал на 2%. На юг ушли и энергетические компании: Woodside Petroleum снизился на 2,4%; Santos подешевела на 1,4%. Зато золотопромышленники снова поднимают голову вслед за котировками золота. Evolution Mining прибавила 3,9%; Newcrest Mining выросла на 1,2%.