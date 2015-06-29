Евро упал к основным валютам из-за Греции

Как уже стало известно, в пятницу Еврогруппа отказала Греции в продлении программы финансовой помощи. Алексис Ципрас отреагировал на это очень оперативно: с сегодняшнего дня на неделю закрыты греческие банки и фондовые биржи. Таким образом премьер-министр страны пытается прекратить отток капитала. Завтра, 30 июня, Греция должна будет перечислить в МВФ 1,6 млрд долларов или, если не сможет этого сделать, объявить дефолт.

Дальнейшее развитие событий предсказать очень сложно, и на этом фоне сегодня во время азиатской сессии резко снизился евро. С 1,1145 пара EURUSD упала до 1,0966, но к 10.12 мск, уже во время европейской сессии, слегка восстановилась до 1,1084.

К иене евро потерял уже 1,62%: EURJPY торгуется сейчас на отметке 136,12. EURGBP подешевела на 0,59% - до 0,7047.

Некоторые рыночные аналитики говорят, что ситуация с евро сложилась не такая критическая, какой она могла бы быть. То, что происходит сегодня — всего лишь реакция на громкие газетные заголовки выходных дней. Инвесторы сокращают свои позиции в евро, но паники на валютном рынке пока нет.

Однако она вполне может произойти: греческий дефолт с очень большой вероятностью приведет к выходу страны из еврозоны, а это, в свою очередь, способно трагически сказаться на судьбе единой валюты.

Если Греция покинет единый валютный блок, проблему испытает не только евро, но и, вероятно, доллар. Время подъема процентной ставки ФРС в этом случае может быть и отодвинуто (напомним: сейчас рынки ориентируются на сентябрь), ведь финансовые рынки будут испытывать сильную турбулентность. Это не лучший фон для того, чтобы делать дороже основную мировую валюту.

Всё вышесказанное может быть причиной того, почему сегодня USDJPY очень быстро упала с 123,75 до 122,85. Удорожание иены против основных своих коллег связано с тем, что в моменты сильной волатильности на валютных рынках инвесторы массово бегут в «убежища» - такие, как иена.

Однако в целом индекс доллара подпитывается греческими событиями: за сегодняшний день он вырос на 0,39% до значения 95,98.