Неделя на американском рынке закрылась преимущественно в минусе

Фондовый рынок США в пятницу закрылся разнонаправленно, но в целом по итогам недели все индексы снизились. Как пишет MarketWatch, падение в первую очередь связано с неопределенностью вокруг Греции. За пять сессий индексы Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average потеряли 0,4%, Nasdaq Composite — 0,7%.
Кроме новостей из Греции ситуацию ухудшили сообщения о терактах в пятницу сразу в нескольких странах. По итогам торгов пятницы индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 0,31%, Standard & Poor's 500 упал на 0,04%, а Nasdaq Composite — на 0,62%.
Котировки акций Nike в пятницу подскочили на 4,27%, компания стала лидером роста в рамках Dow Jones и S&P 500. Акции компании выросли, когда стало известно об увеличении чистой прибыли в IV финквартале почти на четверть — намного лучше ожиданий. Акции чипмейкера Micron упали на 18%, когда объявили о падении прибыли в прошлом квартале на 39%. На этом же фоне упала рыночная стоимость Intel Corp. - на 3%, SanDisk Corp. - на 1,9%.