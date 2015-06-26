Греции предложили продлить программу финпомощи на сумму 15,5 млрд евро

Европейские кредиторы предложили расширить программу финансирования объемом 15,5 млрд евро на пять месяцев, чтобы прекратить противостояния с правительством премьер-министра Ципраса, пишет агентство Bloomberg. О неожиданном предложении Еврогруппы сообщил чиновник, пожелавший сохранить анонимность, так как переговоры еще продолжаются. Программу финпомощи хотят продлить до ноября.

После предложения кредиторов премьер-министр Греции Алексис Ципрас посетовал на жесткие условия, которые требуют в обмен на сделку. Министры финансов вновь встретятся в субботу в Брюсселе, чтобы попытаться выработать соглашение о тех шагах, которые оставались самыми спорными во время последних переговоров (налоговые ставки и пенсии).

Споры по реформам породили предупреждения от Credit Suisse AG в сторону UniCredit, что контроль за движением капитала, возможно, будет реализован в понедельник, если сделка не будет совершена после переговоров в эти выходные. Меркель заявила журналистам в пятницу, что европейские лидеры сделают "все, чтобы найти решение в субботу".

Греческий фондовый индекс ASE к 17:04 мск вырос на 2,01% на новостях о переговорах. Предлагаемый пакет финпомощи предусматривает кредиты Греции на 8,7 млрд евро от Европейского фонда финансовой стабильности, 3,5 млрд евро от Международного валютного фонда и 3,3 млрд евро от приобретения облигаций центробанка, заявили чиновники.

Греческие переговоры затмили повестку дня саммита Европейского Союза, который должен был обсудить движение кризиса в Европе и референдум Великобритании о членстве в ЕС.

Напомним, сегодня ЕЦБ принял решение не поднимать предельный порог финансирования греческих банков в рамках программы экстренного предоставления ликвидности. Еще в четверг эта сумма также была оставлена без изменений - на уровне около 89 млрд евро, до этого ЕЦБ постоянно наращивал объемы кредитования. До этого МВФ заявил, что все еще ожидает от Греции выплаты долга в $1,7 млрд во вторник (30 июня), так как этого требуют обязательства.