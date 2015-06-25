Азиатские индексы завершили четверг на красной улице

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона резко подешевели в четверг, ближе к окончанию торговой сессии.

Shanghai Composite снова резко развернулся от роста к падению. За сегодняшний день индекс потерял 3,4%, напомнив инвесторам о том, что 13,3%-ная коррекция, пережитая индексом на прошлой неделе, может быть только началом. Ранее на этой неделе представители HSBC уже предупредили, что консолидация может продолжиться в ближайшей перспективе, потому что власти изменили правила маржинального кредитования. Особенно пострадали тяжеловесы индекса: Shanghai Shimao потеряла 6,5%; Gemdale «похудела» на 4,3%. Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China упали на 1,3% каждый.

Hang Seng снизился на 1%.

Nikkei просел на 0,5%. Японский индекс отступил от 18-летнего максимума, достигнутого в среду. Трейдеры фиксировали прибыль после недавнего ралли. Самыми крупными неудачниками стали Nissan и Toyota: они потеряли более 1%. Почти на 3% опустились акции Fanuc.

ASX потерял 1%. Австралийский индекс снизился на фоне обширной распродажи ценных бумаг. Снижение цен на сырьевые товары увели вниз акции энергетических и золотобывающих компаний. Evolution Mining и Newcrest Mining потеряли 2,4% и 1,3%. Santos снизила капитализацию на 2%. Давление испытывали бумаги кредитного сектора: Westpac снизился на 1%.