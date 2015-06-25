Доллар и евро ждут новостей по Греции. Динамика основных валют слабая

В четверг доллар идет вниз против иены и фунта: к 10.45 мск USDJPY находится на отметке 123,75 ¥, GBPUSD – на 1,5703. Евро колеблется в очень узком диапазоне: EURUSD находится на 1,1201.

Незначительное снижение доллара к основным конкурентам связано с данными о том, что экономика США в первом квартале не росла, а сжималась. Однако падение оказалось меньше, чем ожидалось, поэтому потери американца оказались чисто символическими. Индекс доллара потерял 0,02%, и сейчас его значение составляет 95,42.

В центре внимания рынков — греческая проблема и темпы восстановления экономики США во втором квартале. Сегодня рынки ждут индекса потребительских расходов в Америке. Участники торгов оценят, насколько экономика готова к потенциальному росту процентной ставки ФРС.

Евро переживает очередной тупик в переговорах по греческому долгу, поэтому практически застыл на месте по отношению и к доллару, и к фунту, и к иене. Сегодня состоится следующая координационная встреча лидеров ЕС, результатов которой ждут валютные рынки.