Уолл-стрит закончила среду в миноре на беспокойстве о Греции

Ситуация в Греции пагубно отразилась не только на европейских рынках, но и за океаном: индексы Уолл-стрит снизились. DJIA потерял 0,98%. Из 30 компаний, входящих в Dow Jones Industrial Average, подорожала только Apple, остальные продемонстрировали отрицательную динамику. S&P 500 потерял 0,74%; Nasdaq Composite подешевел на 0,73%.

Вчера дорожали акции Facebook Inc: они поднимались в цене до исторического рекорда в $89,25, а по итогам дня прибавили 1,1%.

Агрохимическая корпорация Monsanto Co опередила ожидания рынков по прибыли в I квартале, однако выручка ее оказалась хуже прогнозов, поэтому вчера ее ценные бумаги подешевели на 5,7%.

Goldman Sachs снизил рейтинг General Motors до «нейтрально» с «покупать». Поэтому акции GM снизились в цене на 3,1%. Обратная ситуация была проделана с Ford, в результате чего Ford увеличил капитализацию на 1,4%.

1% потерял аэрокосмический концерн Boeing: в компании происходит смена СЕО.