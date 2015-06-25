В среду европейские фондовые индексы снизились

В среду большая часть фондовых индикаторов Европы ушла в минус. Stoxx Europe 600 потерял 0,4%; CAC 40 опустился на 0,2%; DAX скользнул вниз на 0,6%. Греческий ASE продолжает демонстрировать аномальную волатильность: после предыдущего скачка на 16%, вчера он опустился на 1,8%.

Пессимизм инвесторов был связан с тем, что вчера стало известно: международные кредиторы Греции отклонили ее предложения о реформах налоговой и пенсионной системы, а Греция, в свою очередь, не согласилась на очередные требования кредиторов. В результате определенности по вопросу спасения так и не наступило.

Помимо греческой саги, инвесторы реагировали еще и на повышенную активность компаний по вопросам слияний и поглощений, и на сниженный индикатор делового доверия в Германии.

Французская строительная и телекоммуникационная группа Bouygues SA потеряла 9,3%. Дело в том, что ее руководство отказалось продавать группу прямому конкуренту — Altice SA — за 10 млрд евро.

Впрочем, успешные сделки по слиянию/поглощению тоже энтузиазма у инвесторов не вызвали. Так, голландская и бельгийская сети супермаркетов Royal Ahold NV и Delhaize Group объявили о слиянии. В итоге будет создан один из самых крупных в мире операторов розничной продажи. В итоге ценные бумаги Royal Ahold подешевели вчера на 3,7%; Delhaize Group — на 7,3%.