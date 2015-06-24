Надежды на сделку по Греции колеблются

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас сегодня заявил, что реформы, предложенные его правительством, не радужно восприняты международными кредиторами. Об этом агентству Reuters рассказали источники, близкие к переговорам.

Эта новость сильно ударила по надеждам на то, что сделка все-таки будет заключена. Греция отчаянно нуждается в дополнительной финансовой помощи, чтобы предотвратить ее дефолт по долгам 30 июня, но кредиторы пока отказываются выделить средства без осуществления требуемых реформ.

Индексы Европы резко ушли вниз: к 13.47 DAX потерял 0,78%; СAC 40 в минусе на 0,32%; IBEX 35 потерял 0,71%; FTSE MIB ослаб на 0,63%. FTSE 100 вырос на 0,29%: британская биржа менее зависит от ситуации в еврозоне.

Перед своим отъездом в Брюссель сегодня Ципрас заявил своим коллегам: «Некоторые учреждения настаивают на том, что нельзя принимать эквивалентные меры, предложенные правительством Греции. Такого не было никогда — ни в ситуации с Ирландией, ни во время кризиса в Португалии. Нигде! Эта странная поза может скрывать за собой одну из двух вещей: либо они не хотят достигнуть соглашения, либо они отстаивают чьи-то определенные интересы внутри Греции».

Настал решающий момент по поводу дальнейшего членства Греции в еврозоне. Сегодня вечером Еврогруппа снова соберется, чтобы обсудить последние предложения реформ. Они включают в себя многочисленные уступки: по первичному профициту бюджета (который многие аналитики считают удивительно оптимистичным, учитывая сложившуюся ситуацию), по пенсионной и налоговой реформе, по правилам приватизации.

Если эти предложения все-таки будут приняты (в чем возникают большие сомнения), Греция получит 35 млрд евро из ЕС на экономическое развитие до 2020 года.

Однако многие греческие граждане не согласны с такими реформами. К примеру, Димитрис Коцумбас, генсек Коммунистической партии Греции, заявил, что греческий народ не должен принимать «антидемократическое соглашение с ЕС. Нам нужен полный план — просто выход из зоны евро ничего не решит. Отношение к нам ЕС и Германии - просто неприемлемое. За это несет ответственность в том числе и то правительство, которые было у руля до Ципраса».

Серьезные разногласия возникают и внутри Syriza. Непримиримо настроенное левое крыло партии угрожает Ципрасу потерей доверия, если тот согласится на «кабальные» условия партнеров по еврозоне.

Шансы на досрочные греческие выборы в этом году растут, как на дрожжах. Об этом говорят многие представители политических кругов страны, однако другие, более осторожные спикеры, предупреждают, что еще и вторые выборы поставят страну в «крайне бедственное положение».