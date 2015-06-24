Американские индексы незначительно выросли во вторник

Вторник основные индексы Уолл-стрит завершили в очень слабом плюсе. Nasdaq достиг еще одного максимума. Дневная торговля была спокойной, объем торгов оказался ниже среднего. Вслед за нефтью вырос энергетический подсектор S&P 500, но резкий рост доллара ограничил крупный рост за счет подавления компаний-экспортеров.

DJIA прибавил 0,13%; S&P 500 вырос на 0,06%; Nasdaq скользнул вверх на 0,12%.

Осторожность инвесторов вчера была связана с тем, что не происходило никаких серьезных событий, связанных с Грецией, и все напряженно ждут четверга. Впрочем, ситуация может измениться в любой момент (не нужно забывать про вербальные интервенции), и поэтому инвесторы не торопятся радикально изменять составы своих портфелей. Греция сама по себе не должна особенно сильно напрямую повлиять на американские фондовые рынки, но от ее положения зависит движение евро и доллара.

Одна из самых удачных по итогам вчерашнего торгового дня компаний — AT & T Inc, которая выросла на 2,5%. Facebook Inc прибавила 3,7%, добравшись вплотную до своей рекордной стоимости в $87,88 за акцию.