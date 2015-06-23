Россия обошла Саудовскую Аравию по продажам нефти в Китай

Россия обгоняет Саудовскую Аравию в борьбе за долю рынка в Китае, втором в мире по величине потребителе нефти.

В мае Китай импортировал из России рекордные 3,92 млн метрических тонн (927 тысяч баррелей в день). Увеличение по сравнению с апрелем составило 20%. Тем временем саудовские продажи упали на 42%, до 3,05 млн тонн.

С тех пор, как США начали меньше полагаться на поставки нефти из-за рубежа, Китай стал ключевым рынком для нефтяных экспортеров. На эту азиатскую страну в 2015 году будет приходиться порядка 11% мирового спроса, согласно свежему прогнозу от Международного энергетического агентства.

«Это явный признак того, что ближневосточная нефть сейчас вынуждена конкурировать с сырьем для других регионов в поставках для избалованных азиатских потребителей», — комментируют ситуацию эксперты рынка. — «Россия в сложившихся условиях все сильнее обращается на восток, и последние сделки между Роснефтью и Китаем, скорее всего, сигнализируют о том, что начинается постоянное увеличение поставок российской нефти в Поднебесную».

Россия впервые с октября 2005 года стала поставщиком № 1 для Китая. Сейчас страна ищет новые рынки сбыта для своей нефти на фоне санкций, наложенных на ее экономику Западом. В 2013 году Роснефть договорилась с China Petroleum Company о поставке 365 млн тонн в течение 25 лет. Стоимость сделки составила $270 млрд. Тогда же был заключен и 85-миллиардный 10-летний контракт с China Petrochemical Corp.

А после недавней договоренности России и Китая о том, чтобы рассчитываться за нефть юанями, ожидается резкий рост импорта в Китай. Эксперты говорят: «Если Саудовская Аравия хочет вернуться на лидирующую ступень рейтинга, она должна согласиться принимать юани в качестве платежей за нефть, а не только доллары».



Но не только Россия наращивает свои поставки в Китай. В прошлом месяца 3,62 млн тонн продала в Поднебесную Ангола. Это на 14% больше, чем в апреле.

2,2 млн тонн за май продал в Китай Иран (согласно таможенным данным). По предварительным оценкам, Тегеран может удвоить свой нефтяной экспорт, если до 30 июня заключит сделку по снятию международных санкций.

Почему же так резко теряет свою долю китайского нефтяного рынка Саудовская Аравия, ведь в апреле она продала в Поднебесную 5,26 млн тонн? Всё просто. Ближневосточный производитель поднял официальные цены для азиатских поставок своей нефти. В марте были сделаны рекордные скидки, но сейчас цена растет, и июльские тарифы достигли 10-месячных максимумов. Аналитики говорят, что это непривлекательная цена, этим и пользуются другие глобальные поставщики.