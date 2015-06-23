Два спорных момента в греческой долговой саге

Как сообщает агентство Reuters, премьер-министр Греции Алексис Ципрас сделал новые уступки, но до полноценного соглашения пока далеко. Надежды на предстоящую сделку между Грецией и ее кредиторами оживили вчера фондовые рынки в Европе и США, особенно после того, как Афины предложили последнюю, "отчаянную" версию реформ. Последнее предложение правительства направлено на выход из долгового тупика, который может поставил страну на грань дефолта. Предложения были тепло восприняты в Еврогруппе, которая состоит из министров финансов еврозоны. Они назвали это событие "позитивным шагом в этом процессе".

Согласно греческим предложениям, следует сэкономить 2,7 млрд евро ($3,1 млрд), или 1,51% от ВВП в 2015 году, хотя раньше предлагали сохранить только 2 млрд евро. Об этом сообщила греческая газета Kathimerini, разместившая поздно вечером копию официального предложения о затратах Греции. В 2016 году эти меры позволят сэкономить 5,2 млрд евро, или 2,87% от ВВП - по сравнению с 3,6 млрд евро в первоначальном предложении. Тем не менее, соглашение пока еще далеко от подписания. А политические ставки тем временем продолжают расти.

Совместный опрос, проведенный на прошлой неделе греческой фирмой Kapa Research и немецкой Infratest dimap в обеих странах, показал, что жители этих стран обвиняют друг друга в слишком жесткой политике. В Германии 78% опрошенных граждан сказали, что греческое правительство не достаточно понимает немецкие требования. В Греции 67% считают, что Германия не понимает греческую позицию.

Вот два самых спорных вопроса между Грецией и ее кредиторами.

Пенсии

Кредиторы Греции просят безденежную страну изменить ранний выход на пенсию и поэтапно сократить субсидии для всех пенсионеров. В понедельник Греция предложила постепенно повысить пенсионный возраст до 67 лет и сдержать досрочный выход на пенсию, сообщает агентство Reuters. Вопрос, однако, в том, как долго правительство Греции будет принимать этот шаг, чтобы достичь единого пенсионного возраста в 67 лет и какую сумму можно будет получить в абсолютном выражении.

Греческая сторона хочет увеличить пенсионные вклады сейчас и постепенно сокращать их в течение трех лет, начиная с 1 января, чтобы защитить гарантированные права, как пишет греческая газета Vima. Это позволит создать пенсионные накопления на сумму 0,37% от ВВП в этом году и 1,05% - начиная со следующего года. Но в первоначальном предложении кредиторы просили провести пенсионные реформы с 1 июля, чтобы сэкономить до 0,5% ВВП в этом году и до 1% в следующем году. Кредиторы также хотели ликвидировать субсидии для пенсионеров до декабря 2016 года.

Налог на добавленную стоимость

Кредиторы Греции толкают страну также к изменению налога на добавленную стоимость (НДС) до 23% повсеместно, за исключением продуктов питания, медицины и отелей, которые будут облагаться налогом в 11%. Греческое правительство, со своей стороны, хочет сохранить НДС на некоторые основные товары и услуги на более низком уровне. Их цель — защитить наиболее уязвимых в финансовом плане граждан, а так как НДС рассматривается как регрессивный налог, это означает, что он влияет на граждан с низким уровнем доходов больше, чем на тех, у кого высокие доходы.

Первоначальное предложение Греции содержало скользящую шкалу: НДС в 6% на медицинские товары, книги и театры, 11% - на газеты, продовольствие, энергию, воду, гостиницы и рестораны и 23% на все другие товары и услуги. Кредиторы не приняли это предложение, настаивая на своем видении - 6% на медицину и книги, 13% - на энергию и основные пищевые продукты и 23% на все остальное. Ожидается, что это обеспечит экономию и новые доходы, равные 0,38% ВВП в 2015 году и 0,74% в 2016 году.

Как сообщает греческая пресса, главным яблоком раздора является энергия - Греция не передумает менять тариф налога до 13% на счета за электричество, пока кредиторы настаивают на 23%. Тем временем, на прошлой неделе греческие энергетики сообщили, что их неоплаченные счета уже достигли 1,9 млрд евро в 2015 году, по сравнению с 1,7 млрд в 2014 году.