Азиатские рынки завершили торги в понедельник в зеленой зоне

В понедельник, 22 июня, фондовая Азия закрыла торги в плюсе - индексы росли в ожидании очередной встречи лидеров еврозоны по греческому вопросу: рынок ждет, что соглашение с международными кредиторами будет подписано. Об этом сообщает Bloomberg. Сегодня японский индекс Nikkei 225 подрос на 1,26%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,24%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%. Китайские биржи сегодня закрыты из-за праздника драконьих лодок.

Во время сегодняшних торгов акции японской химкомпании Asahi Kasei Corp. выросли на 2% - после обновления прогноза по операционной прибыли (компания ожидает роста прибыли на 20% в текущем фингоду). Рыночная стоимость фармкомпании Chugai Pharmaceutical Co. выросла на 5,1%, когда аналитики Barclays улучшили рейтинг ее акций.

Китайские компании сегодня демонстрируют оживление на гонконгской бирже — после худшей за последние три года недели (по итогам прошлой недели индекс Hang Seng China Enterprises рухнул на 11%). Рыночная стоимость Anhui Conch Cement Co. выросла на 3,7%, AIA Group и Wharf Holdings Ltd — на 2,2%.

Напомним, что фондовый рынок Китая показал худшее падение на прошлой неделе — этому способствовали повышенные ожидания инвесторов, что материковые власти запустят новое денежно-кредитное стимулирование в ближайшее время. Сравнительный индекс Shanghai Composite упал на 13,3% на прошлой неделе, дойдя до точки коррекции, что вызвало озабоченность участников рынка по поводу высоких оценок и ужесточения ликвидности на рынке. "Недостаточное вливание ликвидности на открытом рынке и случайный всплеск IPO раскачали китайские акции", - говорит Стив Ван, главный экономист по Китаю в Reorient Research.