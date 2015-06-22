Европейские индексы благосклонно ждут саммита по Греции, евро держится на высоте

В понедельник фондовые индексы Европы открыли сессию повышением. Сегодня должна состояться решающая встреча лидеров и министров финансов стран еврозоны. На ней обсудят новые реформы, предложенные Грецией кредиторам.

Все сектора Stoxx Europe 600 торгуются в плюсе, сам индекс начал сессию ростом на 1,6%. К 10.49 мск DAX прибавил 2,81%; FTSE 100 вырос на 1,37%; CAC 40 окреп на 2,76%. Выросли периферические индексы (которые казались наиболее неустойчивыми): IBEX 35 увеличился на 2,43%; FTSE MIB — на 1,92%.

Показывал надежду на лучшее и курс единой валюты: надежда на урегулирование ситуации отдаляет перспективу выхода Греции из еврозоны, а значит, снижает вероятность крупных потрясений для евро. Всего лишь час назад, в 10.00 мск EURUSD вырастала до отметки 1,1399, однако к 11.00 снизилась до 1,1319.

Вчера греческий премьер, Алексис Ципрас, представил на суд международных кредиторов очередной пакет реформ. Такое ощущение, что это последнее усилие страны избежать дефолта и разрушительных для экономики событий. Движения происходят после пяти месяцев сплошного тупика в переговорах. Если сегодня Греция не достигнет договоренностей, то отток средств из греческих банков примет угрожающие масштабы. Руководитель греческого центробанка в пятницу встретился с представителями крупнейших банков страны и предупредил их о том, что если соглашение не будет достигнуто — во вторник банковскую систему Греции ожидает крупный шторм.



