В пятницу индексы Уолл-стрит снизились

В пятницу основные американские индексы находились под давлением беспокойства инвесторов по греческому вопросу. Однако по итогам недели фондовый рынок США показал максимальный с апреля рост: настроение инвесторов поднялось благодаря тому, что ФРС намекнула на сдержанность в ужесточении денежно-кредитной политики.

В итоге S&P 500 в пятницу снизился на 0,53%, зато по итогам недели прибавил 0,8%. DJIA за неделю вырос на 0,7%, в пятницу потерял 0,55%. Nasdaq Composite окреп за неделю на 1,3%; в пятницу снизился на 0,31%.

Отдельные эксперты рынка говорят, что испуг инвесторов по поводу греческой драмы сейчас может привести к временному снижению фондового рынка, но это хороший повод зайти на рынок американских акций. В любом случае, что бы ни произошло в еврозоне, в дальнейшей перспективе это поможет акциям вырасти: если Grexit произойдет, то американские фондовые бумаги послужат своеобразным активом-убежищем. Если же Греция останется в едином валютном пространстве, на рынках воцарятся спокойствие и оптимизм — и это отразится на американских акциях.