Фунт растет вторую неделю подряд

Проблемы одной валюты оборачиваются ростом для другой. На евро сейчас давит перспектива выхода Греции из еврозоны. Ралли доллара споткнулось о голубиную риторику ФРС. В итоге фунт стерлингов вторую неделю подряд рос к обеим этим валютам. EURGBP сейчас торгуется на уровне 0,7134, это соответствует трехнедельному минимуму. На восьмимесячном максимуме GBPUSD: 1,5877. Против евро фунт рос сегодня девятый день подряд, против доллара — шестую сессию.

Ралли стерлинга на этой неделе подпитывалось сильной макростатистикой. Цифры по розничным продажам и росту заработной платы оказались лучше прогнозных, и экономисты предполагают, что Банк Англии на этом фоне может пересмотреть сроки первого подъема процентной ставки. Есть даже версии, что британский регулятор сделает «ход конем» и поднимет ставку раньше, чем на это решится ФРС.