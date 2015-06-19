Нефть опустилась ниже $64 на беспокойстве о Греции

Во время американской и азиатской сессий нефть торговалась вокруг отметки 64,25 доллара за баррель, однако после открытия торгов в Европе и России резко опустилась. На 13.46 мск Brent с поставкой в августе стоит $63,40; фьючерс на WTI опустился до $60,16.

Греческий вопрос надавил на нефть меньше, чем, к примеру, на фондовый рынок, но все же отразился на котировках энергоносителей. Ценообразование на рынке нефти в очень небольшой степени определяется вероятностью греческого дефолта, но большая часть европейского спроса на нефть в этом году складывалась за счет периферических стран. Таким образом, экономические проблемы на юге Европы могут негативно отразиться на цифрах глобального спроса.

Министр нефти Саудовской Аравии, Али аль-Наими, заявил, что с оптимизмом смотрит на ситуацию на рынке в ближайшие месяцы. Учитывая рост спроса и снижение запасов в Америке, есть вероятность роста цены в долгосрочной перспективе. Однако предложение сейчас на рынке уверенно перевешивает спрос.