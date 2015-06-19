Греческий вопрос не решился. 22 июня пройдет экстренный саммит еврозоны

Вчерашнее заседание Еврогруппы не принесло никаких плодов в решении греческой проблемы. Глава Евросовета Дональд Туск объявил о созыве внеочередного заседания глав государств еврозоны 22 июня.

В четверг министры финансов еврозоны не согласились на новые предложения Яниса Варуфакиса, которые он изложил в ходе получасового выступления. Кредиторы по-прежнему требуют:

пересмотра пенсионной системы страны — Греция возражает, что это приведет к обнищанию значительной части населения, потому что во многих семьях пенсионеры — единственные люди, получающие доход;

первичного положительного сальдо бюджета на уровне 1%, 2% и 3% ВВП в 2015 — 2018 гг — Греция согласна только на 0,6% ВВП в 2015 и 1,6% в 2016 гг;

отмены льгот по НДС;

пересмотра налогового администрирования.

Никакого позитивного движения в переговорах нет, стороны высказываются в очень жестком ключе, и соглашение выглядит едва ли не более далекой перспективой, нежели казалось несколько месяцев назад. Ситуацию не спасают даже бодрые заявления Ангелы Меркель, которая в очередной раз попыталась совершить вербальную интервенцию и вчера выразила твердую надежду на благоприятный исход переговоров.

Йорун Дийссельблум, председатель Еврогруппы, высказывается более осторожно: программу можно продлить, договориться еще возможно, но времени остается критически мало.

Пьер Московичи, комиссар Еврокомиссии по экономическим и финансовым вопросам, наазывает ситуацию крайне сложной и тревожной.

ЕЦБ делает всё, что может: на этой неделе он опять повысил лимит экстренного кредитования для греческих банков, однако отток капитала из Греции превысил к настоящему моменту все разумные границы — за три прошедших дня вкладчики отозвали из банков 2 млрд евро.

Тем временем Кристин Лагард, директор-распорядитель МВФ, в очередной раз жестко подчеркнула, что Греции не дадут никаких отсрочек, и что 30 июня МВФ ждет платежа в размере 1,6 млрд евро.

По итогам недели греческий рынок ценных бумаг рухнул на 17%, а государственные облигации увеличили доходность, потащив за собой еще и облигации периферических стран еврозоны.