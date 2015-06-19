Для евро время отступать

Ожидаемо, Европа не смогла договориться с Грецией об условиях предоставления денег в уплату полученных ранее кредитов. Вчера вечером была назначена дата экстренного саммита лидеров еврозоны. Но и это вряд ли будет конец. Греческая трагедия превратилась в самую настоящую мыльную оперу.

Что интересно, экономическое состояние Греции было значительно лучше до того момента, когда новоизбранное правительство затеяло тяжбу с Тройкой. Всё это время наблюдался существенный отток депозитов из греческих банков, а последние недели он достиг невиданных значений. В таких условиях греческие банки не могут обходиться без экстренной ликвидности от ЕЦБ. Если же Греция (уже в июле) не расплатится с ЕЦБ, то рискует оказаться и без этой поддержки.

Сейчас всё выглядит, что специалист по теории игр и экономике игр – министр финансов Греции Варуфакис – не смог достаточно хорошо просчитать ситуацию. Остаётся только гадать, где Греция будет получать деньги в дальнейшем, ведь теперь ей точно без внешнего финансирования не обойтись, а путь на долговые рынки будет закрыт после дефолта за два года как перед частными кредиторами, так и официальными институтами.

Для Европы и для мира в целом, Греция довольно мала, чтобы вызвать распространение кризиса недоверия. Главная проблема состоит в нежелании европейских лидеров подавать сигнал готовности принятия дефолта, чтобы не создавать прецедент. В связи с этим, кредиторы могут показательно очень жестоко покарать Грецию, помогая ей только со введением контроля над капиталом.

Как мы знаем по истории с Кипром и Исландией, такой контроль растягивается на годы (2 и 7, соответственно), и не меньший, а то и больший срок занимает процесс выхода экономики на нормальный путь развития. Кажущееся лёгким решение – сократить долговое бремя, оборачивается длительным периодом недоверия, которое значительно снижает потенциал экономики.

Единая валюта до сих пор весьма умеренно реагировала на греческую ситуацию, прибавляя с начала недели как к доллару, так и иене. Однако, то, что мы можем увидеть на следующей неделе, заставляет с осторожностью относиться к перспективам единой валюты, как минимум до конца месяца.

Пара евро/доллар пока отчаянно борется за возможность закрепиться выше 1.14, что ей не удавалось с марта. Весьма вероятно, что это и не удастся. Против фунта евро торгуется недалеко от минимумов года и самых низких значений с 2008-го, а против рубля борьба приближается к 60. За счёт неопределённости вокруг Греции и того, как это может негативно сказаться на деловых настроениях, очень высоки шансы, что все указанные ключевые уровни будут сданы в самое ближайшее время.