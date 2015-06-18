Эльвира Набиуллина: «Рано пить шампанское»

Эльвира Набиуллина дала интервью информационному порталу CNBC. В нем она рассказала, что обеспокоена «слишком быстрым» снижением ставок: «Попытка слишком быстро снизить ставку или даже приобрести некоторые активы могут привести к усилению инфляции, оттоку капитала или чрезмерной долларизации экономики. Вместо того, чтобы поощрить экономический рост, это его замедлит».

«Валюта под огромным напряжением, под огромным давлением», — напомнила Набиуллина, но при этом сказала, что ЦБ РФ не ориентирован на конкретные котировки рубля. — «Мы не планируем устанавливать конкретных границ обменного курса: рубль уже ушел в свободное плавание. Все наши решения по процентной ставке принимаются для того, чтобы достичь нашей цели по инфляции».

По прогнозам участников рынка, к концу 2015 года ЦБ РФ может снизить ставку до 9%. Похоже, пройдет много времени, прежде чем российский регулятор достигнет своего целевого инфляционного уровня в 4%: через год с 15,6% инфляция снизится только до 7%, в соответствии с предположениями Центробанка.

ВВП в этом году сократится, и вся экономика по-прежнему очень уязвима перед любыми скачками нефтяных цен. Набиуллина признала, что Центробанку еще «рано пить шампанское».

В рамках интервью глава российского регулятора высказалась и по биткоину: «Мы видим, как этот рынок развивается, но видим в нем и риски. Анонимность позволит проводить в том числе и сомнительные операции с биткоином, но и позитивных сторон у криптовалюты много: оперативность, мобильность, низкие издержки. Поэтому ЦБ РФ будет внимательно отслеживать ситуацию и при необходимости установит регулирующие правила обращения биткоина. Однако мне трудно представить себе ситуацию, в которой биткоин начал бы играть роль резервной валюты».