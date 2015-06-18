EURUSD на 4-недельных максимумах, USDJPY – на 3-недельных минимумах

После того, как ФРС опять продемонстрировала достаточно невнятную риторику, да еще и уменьшила прогноз ВВП и темпов роста ставки регулятора, доллар бодро пошел вниз. К 11.16 мск USDJPY опустилась до 122,77; EURUSD выросла до 1,1399; GBPUSD поднялась до 1,5899. Индекс доллара против корзины основных валют находится на месячном минимуме, его значение — 93,94.

Джанет Йеллен намекнула, что решение о ставке еще не принято, и трейдеры, которые ждали твердых сигналов, но так их и не получили, были разочарованы. Риторика главы ФРС была воспринята рынками как умеренно голубиная, это и надавило на доллар.

Удивительно, но против американца вырос даже евро, над которым висит дамоклов меч греческого дефолта. До 30 июня осталось меньше двух недель, а ситуация с каждым днем становится всё острее. Большинство экспертов рынка не ждут никакой определенности от сегодняшней встречи Еврогруппы.

Фунт стерлингов вчера получил отличный стимул для резкого возвышения: данные о росте заработной платы в Великобритании оказались существенно выше прогнозов и тем самым дали четкий сигнал к тому, что может быть, уже пора повышать процентные ставки. По отношению к доллару стерлинг находится на семимесячном максимуме, а к иене доходил до семилетнего пика. Многие инвесторы обращают сейчас пристальное внимание на стерлинг и британские экономические данные.