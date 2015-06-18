На новостях из ФРС слегка подросли индексы Уолл-стрит

Американская фондовая сессия прошла под влиянием заседания ФРС. Регулятор не изменил свою ставку, а сдержанные темпы будущего повышения, на которые намекала Джанет Йеллен в своем выступлении, оказали определенную поддержку рынкам. Ужесточение денежно-кредитной политики может негативно сказаться на фондовой торговле, поэтому тот факт, что ставку оставили на прежнем уровне, благоприятно повлиял на акции.

DJIA прибавил 0,17%; S&P 500 вырос на 0,2%; Nasdaq Composite окреп на 0,18%. Более уверенному росту помешали беспокойства инвесторов по греческому вопросу. Сегодня проходит очередное заседание Еврогруппы, основной темой которого будут сложные переговоры о том, как спасти Грецию от долгового кризиса. Ангела Меркель выразила надежду на то, что стороны придут к консенсусу сегодня, а Алексис Ципрас закусил удила и высказывается довольно агрессивно: он согласен взять на себя ответственность за предполагаемый отказ от соглашения, если условия кредиторов опять не устроят греческое правительство.

Что касается отдельных акций, то, к примеру, FedEx потеряла 3% на слабой квартальной отчетности. TripAdvisor объявила о расширении партнерской программы с международной сетью отелей Mariott, и на этом фоне ее котировки подскочили на 15%. Adobe Systems подешевела на 2,5% из-за довольно унылого прогноза выручки на третий квартал 2015 года.