ЮАНЬ 2020: BUY ИЛИ SELL?

В недавнем докладе, выпущенном Обществом всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), указывается, что национальная валюта Китая твердо обосновалась в пятерке основных расчетных валют в мировой экономике. Причем доля использования юаня в мировых платежах и расчетах стремительно растет и уже превысила 2%. Еще более внушителен объем китайской валюты в расчетах в международной торговле – недалек тот момент, когда эта цифра перешагнет за 10%.

За последние пятилетие юань уже превратился в одну из базовых региональных валют. Это связано, в первую очередь, с торговой интеграцией Китая и основных развивающихся рынков. В Восточной Азии фактически создан блок стран, привязавших свои валюты к юаню в большей степени, чем к доллару. В этот блок вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Тайвань, Таиланд, Филиппины и Южная Корея.

Исследовательский центр The Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение британского журнала Economist) прогнозирует, что к 2020 году Китай станет второй экономической державой, а экономика Поднебесной по реальной покупательной способности населения практически сравняется к этому времени с экономикой США.

Согласны с аналитиками EIU и их коллеги – эксперты банка HSBC. При этом они делают достаточно серьезную оговорку: «Китайский юань скоро будет готов занять свое место среди главных мировых валют. Однако это не означает, что юань заменит доллар в качестве доминирующей резервной валюты. Вместо этого он поможет создать комплексную систему резервных валют, в которой и доллар США, и евро, и китайский юань будут играть отведенную им роль», – уверены эксперты HSBC.

Специалисты одного из наиболее известных мозговых центров в области изучения проблем мировой экономики – Peterson Institute for International Economics (Вашингтон, США) говорят о том, что юаню потребуется от 10 до 15 лет, чтобы стать полноправной резервной валютой, разделив «трон» с американским долларом. Но для этого Китаю необходимо провести целый ряд реформ и в первую очередь открыть внешний и финансовый сектора своей экономики.

Альтернативное вышесказанным мнение было озвучено финансовыми экспертами Standard Chartered, по расчетам которых к 2020 году экономика Китая не просто догонит, а уже перегонит экономику США.

«И тут, - говорит ведущий аналитик брокерской компании NordFX Джон Гордон, - возникает главный вопрос: а нужны ли вообще руководству Китая проблемы, которые связаны с превращением юаня в одну из ведущих мировых валют? С одной стороны, понятно, что Китаю хотелось бы избавиться от столь сильной долларовой зависимости. Но с другой, достигнуть этой цели можно, только если открыть для мира как минимум свой валютный рынок и рынок капитала. Контролируемый курс юаня защищает эту валюту от спекулятивных атак извне. А что будет, если этот занавес падет и юань станет свободно конвертируемым? Захочет ли Китай на самом деле пройти этот достаточно рискованный путь до конца?»

Не секрет, что с самого начала своего первого срока правления президент США Барак Обама оказывал на руководство Китая определенное давление, чтобы то отказалось от политики искусственного занижения курса юаня. Но если юань отправится в свободное плавание, товары из Поднебесной существенно подорожают, и это нанесет серьезный удар по их конкурентоспособности за рубежом и существенно изменит ситуацию в экономике страны, ориентированной на экспорт. Так решится ли китайское руководство на этот шаг?

«Мы в NordFX очень внимательно следим за тем, что связано с валютными рынками, - говорит Дж.Гордон, - и, судя по последним заявлениям, могу сказать, что лидеры Китая настроены более чем решительно. Достаточно вспомнить заявление вице-президента Народного банка Китая, возглавляющего Государственное управление валютного контроля КНР (State Administration of Foreign Exchange), Йи Ганга о том, что уже сейчас Китай ведет активные переговоры с МВФ о включении юаня в ближайшем будущем в мировую корзину резервных валют».

На данный момент, по мнению высокопоставленного чиновника, юань удовлетворяет всем требованиям МВФ. Так что этот вопрос скорее лежит в политической, а не экономической плоскости.

Если же говорить о рынке Форекс, то здесь основным показателем является изменение курса валют. Обсуждая пятилетний инвестиционный горизонт в отношении юаня, многие аналитики предрекают ему рост на 15-17%. Однако, если вспомнить интервью, которое дал в Пекине агентству Bloomberg упомянутый Й. Ганг, можно отметить в нем два ключевых момента. Первый, не вызывающий сомнения, говорит о том, что китайская национальная валюта последние годы была «очень стабильной»; второй же, призывающий к размышлению, обещает, что она «останется очень стабильной и в будущем».

Здесь будет нелишним обратить внимание на три основных направления, которые выделяет Financial Times, рассматривая политику Китая. В своей посвященной этой теме статье авторитетное издание отмечает, что:

- стремление Китая покупать гособлигации США снижается,

- Китай расширяет свою программу развития за рубежом,

- продвижение юаня как мировой валюты приветствуется, поскольку «постепенно освобождает Пекин из долларовой зоны».

Статья в

Financial

Times

наводит на мысль о том, что эпоха безграничных привилегий для США как страны, выпускающей мировую валюту, приходит к концу. При этом ей на смену придет двуполярный валютный мир с двумя основными валютами – долларом США и юанем. Однако, из-за того, что курсовая политика в отношении юаня находилась, находится и скорее всего еще будет долгое время находиться под плотной опекой государства, прибыльность долгосрочных вложений в юань остается под большим вопросом. Что же касается краткосрочных спекуляций, то ввиду ограниченной и контролируемой волатильности, эта валюта безусловно представляет для трейдеров значительный интерес.