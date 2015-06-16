Котировки нефти растут во вторник

Во вторник Национальный центр ураганов США выпустил тропическое штормовое предупреждение: на побережье нефтедобывающего Техаса надвигается шторм. Более 45% перерабатывающих мощностей американской нефтепромышленности расположены вдоль побережья Мексиканского залива. На этих новостях мировые котировки «черного золота» выросли. На 11.58 мск баррель Brent с поставкой в августе стоит $64,05. Фьючерсы на американскую нефть WTI вновь перешли отметку в 60 долларов и стоят $60,43 за баррель.

Рост американской нефти связан с угрозой урагана, а прибыль в котировках Brent в значительной степени объясняется устойчивым спросом на нефтепродукты (например, бензина) в Азии. За первые четыре месяца текущего года китайский спрос на бензин вырос в годовом выражении на 0,23 млн баррелей в сутки (19,8%), индийский — на 69 тысяч баррелей в сутки (16,9%). Растет спрос и в других азиатских странах: в Пакистане — почти на 33,9%; на Филиппинах — на 12,8%; в Таиланде — на 8,8%.

Несмотря на сегодняшнее локальное снижение, аналитики по-прежнему считают потенциал роста цен на нефть ограниченным из-за продолжающегося переизбытка сырья на рынке.