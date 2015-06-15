Обе стороны греческого кризиса удерживают жесткую позицию

В понедельник ожесточились позиции обеих сторон греческого кризиса — после того, как в воскресенье сорвался очередной раунд переговоров о спасении страны из долгового кризиса. За две недели до срока, когда Греция должна будет выплатить в МВФ 1,6 млрд долларов, надежд на получение новой помощи остается всё меньше. Алексис Ципрас, премьер-министр Греции, обвиняет кредиторов в «политических мотивах» последнего отказа и примеряет на себя роль «надежды народов Европы».

В ответ на воскресные события сегодня резко обвалился греческий фондовый рынок. Испуг инвесторов распространился и на гособлигации Италии, Португалии и Испании: доходность их резко растет, а цена — падает.

От Греции требовали повышения пенсионного возраста и уменьшения затрат на пенсии в течение ближайших 18 месяцев до 1% от национального ВВП — это был бы первый шаг на пути создания устойчивой пенсионной системы. Ципрас же говорит, что средняя пенсия уже и без того уменьшена более чем на 40% в результате поступенчатого удовлетворения требований кредиторов, и дальнейшее ее сокращение — это переход через «красную линию», который строжайше запрещен.

«Греческое правительство ведет переговоры, имея на руках конкретные планы и документальные предложения. У нас достаточно терпения, чтобы подождать, пока наши кредиторы вернутся в реальный мир», — добавил премьер.

Тупик в переговорах — явный признак того, что различия между сторонами слишком сильны, чтобы преодолеть их сейчас. Растет вероятность того, что Афины так и не получат 7,2 млрд евро — последнего транша запланированной помощи. Непонятно сейчас, как страна избежит дефолта по своим долгам — например, где она найдет 1,5 млрд через две недели, чтобы заплатить МВФ.

В риторическом запале Ципрас сказал: «Мы не просто взвалили на себя эту борьбу. Мы несем на своих плечах достоинство нашего народа и надежды людей Европы. Мы не можем игнорировать эту ответственность. Это не вопрос идеологического упрямства. Речь идет о демократии».

Еврокомиссия в понедельник предприняла необычный шаг, полностью обнародовав предложение, сделанное Ципрасу две недели назад Жаном-Клодом Юнкером, президентом комиссии. Хотя большая часть его тезисов была уже известна, решение Брюсселя вынести на суд общественности этот документ — а также представить некоторые подробности о греческом контрпредложении — показала, насколько спорными и напряженными стали переговоры.

Противостояние продолжилось в понедельник днем, когда греческое правительство настаивало на том, что ждет приглашения от «кредиторов, чтобы продолжить переговоры». При этом Марио Драги призвал Афины срочно переосмыслить ситуацию и сделать предложение о возобновлении переговоров самостоятельно. «Мяч сейчас в лагере греческого правительства, за ним следующий шаг».

Камень преткновения сторон конфликта — пенсионная реформа. Греция на данный момент имеет одну из самых дорогих пенсионных систем в Европе, а предложенное Афинами сокращение составит менее 0,04% ВВП страны (напомню, кредиторы призывают урезать пенсии на 1% ВВП — это 1,8 млрд евро).

Афины соглашались удовлетворить требования кредиторов по профициту бюджета в 2015 — 16 гг: 1% - в 2015 и 2% - в 2016. Но должностные лица, представляющие кредиторов, говорят, что многие из основных запланированных фискальных мер вряд ли смогут быть выполненными. А это делает все греческие обещания по профициту бессмысленными.

Сторонники жесткой линии в правящей партии Syriza потребовали от Ципраса решительного разрыва отношений с кредиторами, призывая свой электорат устроить уличные акции протеста против дальнейших мер экономии.