Индексы АТР начали неделю в миноре

Shanghai Composite окончил день падением на 2% после того, как в пятницу регуляторы опубликовали решение об ограничении маржинальной торговли. Аппетит инвесторов к риску был ограничен еще и ожиданием целого веера IPO, которые пройдут в Шанхае в конце этой недели.

Согласно мнению рыночных аналитиков, трейдеры выходят из позиций, чтобы поучаствовать в 25 IPO, которые пройдут в пятницу. Кроме того, регулятор (CSRC) сильно ограничил правила маржинальной торговли, и это стало большой новостью для рынков. В краткосрочной перспективе китайские акции могут быть уязвимыми.