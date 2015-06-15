Индексы АТР начали неделю в миноре

Азиатские фондовые площадки начали новую торговую неделю снижением. На настроения инвесторов повлияли сразу два события: греческий кризис и ужесточение маржинального финансирования в Китае. Экономисты высказываются о том, что на финансовых рынках возникнет сильная турбулентность, если Греция объявит дефолт по своим долгам.
Shanghai Composite окончил день падением на 2% после того, как в пятницу регуляторы опубликовали решение об ограничении маржинальной торговли. Аппетит инвесторов к риску был ограничен еще и ожиданием целого веера IPO, которые пройдут в Шанхае в конце этой недели.
Согласно мнению рыночных аналитиков, трейдеры выходят из позиций, чтобы поучаствовать в 25 IPO, которые пройдут в пятницу. Кроме того, регулятор (CSRC) сильно ограничил правила маржинальной торговли, и это стало большой новостью для рынков. В краткосрочной перспективе китайские акции могут быть уязвимыми.
Hang Seng потерял 1,53%. Акции Lenovo Group упали на 1,9%. Крупнейший акционер компании, Legend Holdings, готовится к IPO.
Kospi потерял 0,5%. Южнокорейский индекс закончил торги на минимуме с 3 апреля. Вспышка в стране опасного заболевания — ближневосточного респираторного синдрома — продолжает давить на туризм, розничные продажи и транспортные компании страны. Korean Air Lines и Asiana Airlines потеряли 6,1% и 5,7% соответственно. Hotel Shilla, оператор сети магазинов дьюти-фри, потеряла 4%.
Nikkei практически не изменился. Очередное падение иены к доллару помогло японским экспортерам и тем самым позволило национальному индексу не уйти глубоко вниз. Индикатор закончил день с потерей всего 0,09%. «Голубые фишки» Toshiba и Sony прибавили 1,7% и 0,8% соответственно, но Nissan, Honda Motor и Suzuki Motor потеряли по 0,6%. Представители Honda Motor заявили, что пересмотрела финансовые результаты за прошедший финансовый год, и они оказались на 360 млн долларов хуже, чем посчитано ранее — компания понесла дополнительные расходы, связанные с отзывом автомобилей.
S&P/ASX 200 потерял всего 0,1%. Австралийский индекс тоже смог в течение дня оправиться от потерь в начале торгов.