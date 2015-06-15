Евро снижается в понедельник на страхах по Греции

В понедельник единая валюта остро реагирует на очередную неудачу переговоров между Грецией и ее международными кредиторами. Встреча в воскресенье закончилась всего через 45 минут, и сегодня инвесторы всерьез опасаются о том, что Греция объявит дефолт и покинет еврозону. Резко выросла волатильность валютных торгов, которую усугубляет еще и ожидающееся в среду решение ФРС по ключевой процентной ставке. К 14.20 мск EURUSD стоит на отметке 1,1208, снизившись уже на 0,47%. EURJPY снизилась на 0,31% и торгуется сейчас на уровне 138,55.

Аналитики рынка в один голос утверждают, что сегодня ключевой фактор, влияющий на единую валюту — переговоры между Грецией и ее международными кредиторами. Волатильность торгов сильно возросла.

Немного вырос индекс доллара, прибавивший 0,37%. Сейчас его значение составляет 95,59. Долларовые «быки» сейчас надеются на то, что ФРС даст четкие сигналы о сроках своего первого повышения процентной ставки почти за десять лет. Впрочем, многие аналитики рынка считают, что вероятность быстрого роста ставки уже заложена в рыночной целе «зеленого».